Variant koronavírusu objavený v Británii sa rozšíril do 50 krajín

Ženeva 13. januára (TASR) – Variant koronavírusu SARS-CoV-2, na ktorý ako prvá v decembri upozornila Británia, sa rozšíril už do 50 krajín a teritórií, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia. Podobný variant z Juhoafrickej republiky zaznamenali zatiaľ v 20 krajinách. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Britský variant vírusu prvýkrát hlásili v Spojenom kráľovstve vlani 14. decembra. Šírenie je v súvislosti s vekom osôb a pohlavím podobné ako u iných variantov. Tento variant je však nákazlivejší a rýchlejšie sa šíri.



WHO takisto uviedla, že tretí variant koronavírusu, objavený v Japonsku, môže ovplyvniť odozvu imunitného systému a vyžaduje si ďalšie preskúmanie.



Japonsko o tomto variante informovalo 9. januára po tom, ako ho potvrdili u štyroch osôb, ktoré prišli do krajiny z Brazílie.



Výskumníci v Brazília podľa WHO hlásili ďalší podobný variant, ktorý sa pravdepodobne vytvoril nezávisle od variantu objaveného v Japonsku.



„Čím viac sa koronavírus SARS-CoV-2 šíri, tým má viac príležitostí na zmeny. Vysoká miera šírenia znamená, že môžeme očakávať výskyt ďalších variantov," uviedla WHO.



Svetová zdravotnícka organizácia v utorok zorganizovala prostredníctvom videokonferencie stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 1750 vedcov zo 124 krajín. Mali za úlohu diskutovať o medzerách v oblasti vedomostí a o prioritách v oblasti výskumu v súvislosti s novými variantmi.