WHO: Variant omikron je nebezpečný najmä pre neočkovaných

Na archívnej snímke zo 6. januára 2022 záchranári tlačia vozík k jednej zo sanitiek pred Royal London Hospital v oblasti Whitechapel vo východnom Londýne. Foto: TASR/AP

Ženeva 12. januára (TASR) - Koronavírusový variant omikron je nebezpečný najmä pre neočkovaných. Uviedla to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje agentúra AFP.povedal na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.Dodal, že ľudstvo nesmie nechať vírus voľne sa šíriť, najmä keď nezaočkovaných je stále veľké množstvo ľudí.zdôraznil.Šéf WHO tiež pripomenul, že "drvivá väčšina" ľudí hospitalizovaných s covidom po celom svete bola neočkovaná. Zatiaľ čo vakcíny sú vysoko účinné pri znižovaní rizika ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, hospitalizácie a úmrtia, šíreniu nákazy nedokážu úplne zabrániť. Zvýšená schopnosť vírusu šíriť sa znamená viac hospitalizácií, viac úmrtí a viac práceneschopných - vrátane učiteľov a zdravotníckych pracovníkov - či väčšie riziko, že sa objaví ďalší variant, ktorý bude ešte nákazlivejší a smrteľnejší ako omikron, konštatoval Ghebreyesus.Podľa neho sa globálny počet úmrtí na covid stabilizoval na úrovni približne 50.000 za týždeň.uzavrel.Zámerom WHO bolo dosiahnuť do konca roka 2021 zaočkovanosť 40 percent populácie v každej členskej krajine. Do polovice tohto roka je cieľom dosiahnuť 70-percentnú zaočkovanosť. Zaočkovanosť na úrovni 40 percent však stále nedosiahlo 90 zo 194 členských štátov WHO a 36 je stále pod hranicou desaťpercentnej zaočkovanosti.