WHO: Variant omikron je už pravdepodobne vo väčšine krajín sveta

Ženeva 14. decembra (TASR) - Koronavírusový variant omikron sa šíri bezprecedentne rýchlo a už sa pravdepodobne nachádza vo väčšine krajín sveta, upozornila v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra AFP.



"Prípady nákazy variantom omikron hlásilo už 77 krajín a realita je taká, že je pravdepodobne vo väčšine krajín, aj keď tam ešte nebol detegovaný," povedal novinárom šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Omikron sa šíri rýchlosťou, akú sme dosiaľ pri žiadnom predchádzajúcom variante nevideli," dodal.



WHO ešte v nedeľu uviedla, že koronavírusový variant omikron je infekčnejší než variant delta a znižuje účinnosť vakcín pri ochrane pred nákazou a šírením vírusu. Na druhej strane podľa predbežných údajov spôsobuje menej závažný priebeh ochorenia.



Tedros však v utorok upozornil, že svetové spoločenstvo by nemalo nový variant podceňovať.



"Aj v prípade, že omikron spôsobuje menej závažné ochorenie, obrovský počet prípadov by opäť mohol prevalcovať nepripravené zdravotné systémy," priblížil Tedros.



Šéf WHO opäť vyjadril znepokojenie nad podávaním posilňovacích dávok proticovidových vakcín, ku ktorému pristupuje čoraz viac najmä bohatých krajín. WHO sa obáva najmä zhromažďovania vakcín na úkor krajín, ktoré ich nemajú dostatok.



Ako pripomenul, zatiaľ nie sú dostatočné údaje o tom, že na účinnú ochranu zdravých dospelých pred variantom omikron je potrebná posilňovacia dávka.



"WHO nie je proti posilňovacím dávkam. Sme proti nespravodlivosti. Našou hlavnou starosťou je zachraňovať životy všade," povedal Tedros.



"Podávanie posilňovacích dávok skupinám s nízkym rizikom vážneho ochorenia alebo úmrtia ohrozuje životy ľudí s vysokým rizikom (ťažkého priebehu), ktorí ešte čakajú na svoje primárne dávky," priblížil Tedros.



Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z Juhoafrickej republiky (JAR).