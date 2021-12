WHO: Variant omikron potvrdili už v 89 krajinách

Ženeva 18. decembra (TASR) - Koronavírusový variant omikron zaznamenali už v 89 krajinách sveta a počet prípadov sa v oblastiach s komunitným šírením zdvojnásobuje každé 1,5 až 3 dni, uviedla v sobotu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra Reuters.



Omikron sa rýchlo šíri aj v krajinách s vysokou úrovňou imunity obyvateľstva. Podľa WHO však stále nie je jasné, či je to spôsobené schopnosťou vírusu imunitu obísť, jeho inherentnou zvýšenou nákazlivosťou alebo kombináciou oboch.



"O klinickej závažnosti omikronu stále existujú len obmedzené údaje," uviedla WHO s tým, že na pochopenie toho, aký závažný má profil a ako jeho závažnosť ovplyvňuje očkovanie a už existujúcu imunitu, je potrebných viac údajov.



Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z Juhoafrickej republiky (JAR). V sobotu nový koronavírusový variant potvrdili už aj na Ukrajine i v Egypte.