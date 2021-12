Variant omikron sa šíri rýchlejšie a oslabuje vakcíny, tvrdí WHO

Na archívnej snímke muž počas príchodu na testovanie na ochorenie COVID-19 v testovacom centre v Johannesburgu. Foto: TASR/AP

Ženeva 12. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu uviedla, že koronavírusový variant omikron je infekčnejší než variant delta a znižuje účinnosť vakcín čo sa týka ochrany pred nákazou a šírením vírusu. Na druhej strane ale podľa predbežných údajov spôsobuje menej závažné príznaky ochorenia. Informovala o tom agentúra AFP.WHO ale zároveň zdôraznila, že pre nedostatok dát nedokáže určiť, či vysoká miera nákazlivosti omikronu súvisí s nižšou imunitnou odozvou naň, vyššou prenosnosťou alebo s kombináciou oboch týchto faktorov.dodala WHO. Dosiaľ síce variant omikron spôsobil u nakazených ľudí len "mierny" priebeh choroby, respektíve išlo o asymptomatické prípady, avšak momentálne štatistické údaje nie sú dostatočné na to, aby mohla WHO stanoviť, nakoľko je tento variant klinicky závažný.Väčšina prípadov nákazy na svete súvisí aktuálne s variantom delta, ktorý bol tento rok identifikovaný v Indii. V novembri však v Juhoafrickej republike (JAR) vedci potvrdili prvé prípady omikronu, ktorý sa vyznačuje veľkým množstvom mutácií. Mnohé krajiny následne pre obavy zo šírenia vírusu prijali cestovné reštrikcie pre juhoafrické krajiny a znovuzaviedli i domáce obmedzenia.Do 9. decembra potvrdili variant omikron podľa WHO v 63 krajinách. Jeho rýchlejšie šírenie zaznamenali okrem JAR i v Británii. V nedeľu odhalili v Británii 1239 ďalších prípadov omikronu, čím ich doterajší počet stúpol na 3137. Oproti sobotňajším číslam ide o 65-percentný nárast.Británia pre "prudký nárast" prípadov omikronu v nedeľu rozhodla o zvýšení výstrahy pred nákazou covidom z tretieho na štvrtý stupeň na päťstupňovej škále. Znamená to, že "šírenie (nákazy) je vysoké a tlak na zdravotnícke služby je rozsiahly, značný alebo sa zvyšuje".AFP píše, že krajiny s dostatočnými zásobami dávok vakcíny ako napríklad Francúzsko či Spojené kráľovstvo v boji proti šíreniu omikronu obyvateľov vyzývajú, aby sa dali zaočkovať i treťou dávkou. Konzorcium Pfizer/BioNTech minulý týždeň oznámilo, že tri dávky jeho vakcíny dokážu zaistiť ochranu i pred variantom omikron.