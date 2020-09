WHO varovala európske štáty, aby neskracovali dĺžku karantény

Kodaň 17. septembra (TASR) - Európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo štvrtok varovala pred "alarmujúcou rýchlosťou šírenia" nového koronavírusu v Európe. Jednotlivé krajiny zároveň upozornila, aby neskracovali dĺžku povinnej karantény na menej než 14 dní, informovala agentúra AFP.



"Septembrové počty (nakazených)... by mali byť upozornením pre nás všetkých," povedal na virtuálnej tlačovej konferencii v Kodani riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. "Hoci tieto čísla zohľadňujú aj rozsiahlejšie testovanie, ukazujú zároveň alarmujúcu rýchlosť šírenia (vírusu) naprieč regiónom," dodal. Kluge apeloval na "ochranu konceptu karantény".



WHO zároveň zdôraznila, že neplánuje zmeniť odporúčania týkajúce sa 14-dňovej karantény pre osoby, ktoré boli vystavené koronavírusu. "Naše odporúčania o 14-dňovej karanténe sú založené na našich poznatkoch o inkubačnej dobe a prenose ochorenia (COVID-19). Zmeníme ich len vtedy, ak budeme mať (k dispozícii) nové vedecké poznatky," povedala Catherine Smallwoodová z WHO.



Dĺžka samoizolácie sa napríklad vo Francúzsku znížila na sedem dní. V Británii a Írsku predstavuje táto doba desať dní. Skrátenie jej dĺžky zvažujú aj viaceré štáty vrátane Portugalska či Chorvátska, poznamenala AFP.



V 53 členských štátoch WHO doteraz zaznamenali takmer päť miliónov prípadov nakazených a viac ako 227.000 úmrtí, vyplýva z údajov WHO. Denne pritom pribúda 40.000-50.000 prípadov. Rekordných 54.000 nových prípadov za 24 hodín pribudlo 11. septembra.