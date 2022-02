WHO varovala pred predčasným vyhlásením víťazstva nad pandémiou

Ženeva 1. februára (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok varoval, že je ešte veľmi skoro na to, aby akákoľvek krajina mohla vyhlásiť víťazstvo nad ochorením COVID-19 alebo sa vzdala úsilia zastaviť šírenie nákazy. Informovala o tom agentúra AFP.



"Pre akúkoľvek krajinu je ešte predčasné sa vzdať alebo vyhlásiť víťazstvo (nad pandémiou)," povedal Tedros s tým, vírus je nebezpečný a stále sa vyvíja.



Vyjadril sa tak v čase, keď v Dánsku prestali od utorka platiť opatrenia, ktoré mali spomaliť šírenie koronavírusu, napriek rekordnému prírastku nakazených spôsobenému šírením variantu omikron. Podobné kroky zvažuje aj mnoho ďalších krajín.



"Obávame sa, že v niektorých krajinách sa udomácnil príbeh, že vďaka vakcínam a v dôsledku vysokej nákazlivosti a nižšej závažnosti omikronu už nie je možné a už nie je potrebné zabrániť jeho šíreniu," povedal Tedros.



"Nič nemôže byť ďalej od pravdy," dodal a zdôraznil, že "vyšší prenos covidu znamená viac úmrtí".



Šéf zdravotníckej agentúry OSN poukázal na to, že odkedy bol omikron pred desiatimi týždňami prvýkrát zaznamenaný v Juhoafrickej republike (JAR), WHO bolo nahlásených takmer 90 miliónov prípadov nákazy – viac ako za celý rok 2020.



A hoci je známe, že nový variant je miernejší, podľa Tedrosa až teraz začíname vidieť veľmi znepokojujúci nárast úmrtí vo väčšine regiónov sveta. Z tohto dôvodu je podľa neho životne dôležité pokračovať v snahe zastaviť šírenie vírusu.



Šéf WHO zároveň zdôraznil potrebu pokračovať v sledovaní vznikajúcich variantov vrátane subvariantu omikronu s označením BA.2.



"Tento vírus sa bude naďalej vyvíjať, a preto vyzývame krajiny, aby pokračovali v testovaní, sledovaní a sekvenovaní," dodal.