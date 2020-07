WHO varovala pred rýchlym šírením koronavírusu v Afrike

Ženeva 20. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred šírením nového druhu koronavírusu v Afrike, pričom poukázala na prudký nárast počtu prípadov v Juhoafrickej republike (JAR), ktorý by mohol signalizovať vznik veľkého počtu ohnísk nákazy aj na ďalších miestach na africkom kontinente.



Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"V tejto chvíli som veľmi znepokojený tým, že začíname byť svedkami akcelerácie tohto ochorenia v Afrike," povedal v pondelok na virtuálnej tlačovej konferencii v Ženeve riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Michael Ryan.



Počet obetí koronavírusu v JAR prekročil v nedeľu hranicu 5000. V krajine do pondelka rána pribudlo ďalších 85 obetí, čím sa ich celkový počet vyšplhal na 5033.



Vrchol pandémie v JAR sa očakáva v najbližších týždňoch. Úrady v krajine zaviedli koncom marca obmedzenie pohybu obyvateľstva, ale opatrenia sa postupne zmiernili, aby sa predišlo hospodárskemu kolapsu.