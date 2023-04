WHO varovala pred vysokým biologickým rizikom v Sudáne

Ženeva/Chartúm 25. apríla (TASR) - Zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Sudáne v utorok varoval, že jedna zo strán konfliktu obsadila v hlavnom meste Chartúm laboratórium, čo predstavuje "vysoké biologické riziko". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



V laboratóriu sa nachádzajú patogény osýpok a cholery a ďalšie nebezpečné materiály. Technikom sa nepodarilo dostať ich do Národného zdravotníckeho laboratória, aby tieto materiály zaistili, uviedol predstaviteľ WHO Nímá Saíd Ábid v Sudáne počas videokonferencie s novinármi v Ženeve.



Ďalšie informácie, kto laboratórium ovládol neposkytol. Podľa niektorých správ ho majú pod kontrolou polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF).



Ábíd uviedol, že podľa najnovších údajov v bojoch zahynulo najmenej 459 ľudí a zranenia utrpelo ďalších 4072 osôb.



Ozbrojené zrážky medzi oboma tábormi ochromili nemocnice a ďalšie základné služby a mnoho ľudí uviazlo doma, kde sa im zmenšujú zásoby potravín a vody. Boje medzi sudánskou armádou a RSF vypukli 15. apríla.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) musel ukončiť niektoré činnosti v určitých oblastiach Sudánu. Zabitých bolo najmenej päť humanitárnych pracovníkov a svoje aktivity pozastavila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Svetový potravinový program (WFP).