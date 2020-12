WHO varuje: Oslavy Vianoc sa môžu zmeniť na slzy

Ženeva 11. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok varovala, že oslavy Vianoc sa môžu zmeniť na slzy, ak si ľudia počas sviatočného obdobia nebudú naďalej dávať pozor pred ochorením COVID-19.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal, že počet úmrtí v pandémii koronavírusu prudko stúpa, a vyzval ľudí, aby si veľmi starostlivo premysleli plán na sviatky.



"Obdobie sviatkov je čas na relax a oslavy... ale oslava sa môže veľmi rýchlo zmeniť na smútok, ak nebudeme dodržiavať tie správne preventívne opatrenia," povedal na tlačovej konferencii Tedros, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Teraz, keď sa pripravujete na sviatky najbližších týždňov, prosím, prosím, starostlivo si zvážte plány. Ak žijete v oblasti s vysokým prenosom koronavírusu, veľmi vás prosím, urobte všetky preventívne opatrenia, aby ste seba aj ostatných chránili," uviedol šéf WHO.



"To by bol najlepší dar, ktorý môžete dať - dar zdravia," zdôraznil.



Tedros povedal, že za posledných šesť týždňov nastal celosvetovo nárast úmrtí na respiračné ochorenie o 60 percent.



Niektoré kontinenty však zaznamenávajú vyšší nárast úmrtí než iné, uviedla epidemiologička WHO Maria Van Kerkhoveová.



Podľa jej slov v regióne Európy, ako si ho stanovila WHO, došlo za posledných šesť týždňov k takmer 100-percentnému nárastu v počte úmrtí, k 54-percentnému nárastu v Severnej aj Latinskej Amerike a k 50-percentnému v Afrike.



"Koronavírus stále koluje. Väčšina sveta je stále v ohrození," upozornila Van Kerkhoveová.



Vysokopostavený poradca WHO Bruce Aylward medzitým vyhlásil, že sa možno tešiť na rok 2021, lebo na konci "dlhého tunela" je svetlo. Myslel tým úspechy pri vývoji očkovacích látok proti COVIDu-19.



"Nie je dôvod, aby sme boli svedkami rovnakej epidémie aj na budúci rok, pretože vieme, ako túto chorobu poraziť," uviedol.