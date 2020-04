WHO varuje: Počet úmrtí na maláriu sa môže zdvojnásobiť

Nairobi/Lagos 23. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala, že z dôvodu kroronavírusovej pandémie, ktorá narúša úsilie svetového spoločenstva bojovať proti šíreniu malárie, sa počet úmrtí na toto ochorenie môže v krajinách subsaharskej Afriky tento rok oproti minulosti až zdvojnásobiť. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ak sa zastaví distribúcia sietí proti komárom a zníži sa efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti, úmrtnosť na maláriu v subsaharskej Afrike by sa mohla v porovnaní s rokom 2018 zdvojnásobiť," uviedla Moetiová.



Regionálna riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová vyzvala všetky krajiny, aby pokračovali v zabezpečovaní nevyhnutných preventívnych opatrení proti výskytu malárie. Podľa nedávnej analýzy WHO by totiž malárii tento rok mohlo v subsaharskej Afrike podľahnúť až 769.000 ľudí, čo by bolo najviac od roku 2000.



Išlo by však o najhorší scenár, ktorý v dôsledku zamerania sa na spomalenie šírenia nového koronavírusu ráta s obmedzením prístupu k liekom proti malárii až o 75 percent.



Moetiová zdôvodnila obavy WHO na príklade štatistiky šírenia eboly v Afrike, z ktorej vyplýva, že v dôsledku nedostatočného prístupu k liečbe zomrelo na iné choroby (vrátane malárie) viac ľudí ako na samotnú ebolu. Podľa nej sa preto v prípade koronavírusu nesmie zopakovať rovnaký scenár.



Región subsaharskej Afriky má aktuálne viac ako 25.000 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a vyše 1200 úmrtí. V roku 2018 bolo v Afrike 213 miliónov prípadov malárie a 360.000 súvisiacich úmrtí, čo predstavuje viac ako 90 percent z celosvetových prípadov.



Ako príklady úspešného boja proti malárii vyzdvihla WHO krajiny ako Benin, Konžská demokratická republika, Sierra Leone a Čad.