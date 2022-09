WHO varuje pred epidémiami po záplavách v oblastiach Pakistanu

Islamabad 18. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu upozornila, že Pakistanu hrozí po rozsiahlych záplavách aj vypuknutie epidémií rôznych infekčných chorôb. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Hladiny rozvodnených tokov a voda na zaplavených územiach začali tento týždeň opadať, ale mnohí vysídlení – teraz žijúci v stanoch a provizórnych táboroch – čoraz viac čelia hrozbe gastrointestinálnych infekcií, horúčky dengue a malárie, ktoré sú na vzostupe. Špinavé a stojaté vody sa stali živnou pôdou pre komáre, upozornila WHO.



Bezprecedentné monzúnové dažde a následné záplavy zabili od polovice júna v Pakistane 1545 ľudí, zaplavili milióny árov pôdy a postihli 33 miliónov ľudí. Pri záplavách zahynulo 552 detí.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vo svojom vyhlásení uviedol aj to, že v Pakistane bolo úplne alebo čiastočne poškodených takmer 2000 zdravotníckych zariadení. Vyzval preto darcov na pomoc postihnutým regiónom.



Pakistanský premiér Šehbáz Šaríf odcestoval v sobotu do New Yorku, aby sa zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN - prvom, ktoré sa od vypuknutia pandémie uskutoční prezenčne.



Šaríf chce túto príležitosť využiť, aby požiadal medzinárodné spoločenstvo o ďalšiu pomoc pri odstraňovaní následkov prírodnej katastrofy, ktorá postihla jeho štát.



Pred svojím odchodom do New Yorku Šaríf vyzval filantropov a humanitárne agentúry, aby darovali detskú výživu pre pakistanské deti, ako aj prikrývky, oblečenie a potraviny pre ďalšie obete záplav, pričom zdôraznil, že táto pomoc "je zúfalo potrebná".