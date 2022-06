WHO varuje pred možným šírením opičích kiahní na letných festivaloch

Kodaň 1. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu varovala pred možným ďalším šírením opičích kiahní na plánovaných festivaloch a veľkých podujatiach v Európe počas tohto leta. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Možnosť ďalšieho šírenia v Európe a inde vo svete počas leta je vysoká," uviedol vo vyhlásení regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.



Zároveň však uviedol, že festivaly a oslavy plánované na najbližšie mesiace ponúkajú aj príležitosť "zvýšiť povedomie a posilniť ochranu jednotlivcov a komunít" medzi mladými, sexuálne aktívnymi osobami a tými, ktorí sa pohybujú po celom svete.



Podľa Klugeho doterajšie vyšetrovanie zistených prípadov opičích kiahní naznačuje, že prepuknutie šírenia tohto ochorenia v Európe sa datuje od polovice apríla.



Ďalej uviedol, že rýchlemu prenosu choroby napomohlo zrušenie protipandemických opatrení vo väčšine Európy v posledných mesiacoch. Tiež zdôraznil, že hoci mnohé doterajšie prípady súviseli so sexuálnou aktivitou, vírus môže podľa neho postihnúť kohokoľvek.



Keďže sa vírus nešíril rovnakými cestami ako ochorenie COVID-19, rozsiahle opatrenia v oblasti verejného zdravia zavedené v dôsledku pandémie koronavírusu neboli podľa Klugeho potrebné. "Ale – a to je dôležité – stále nevieme, či budeme schopní úplne obmedziť jeho šírenie," dodal.