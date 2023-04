WHO varuje pred možnými globálnymi epidémiami v dôsledku zmeny klímy

Ženeva 6. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že horúčka dengue a ďalšie choroby prenášané komármi sa v dôsledku klimatickej zmeny šíria oveľa rýchlejšie a na ďalšie územia. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP.



Odborníci zo zdravotníckej agentúry OSN upozornili na narastajúci počet prípadov horúčky dengue a choroby chikungunya a varovali pred novými epidémiami vírusu zika. Všetky tri sú spôsobené arbovírusmi prenášanými komármi rodu Aedes aegypti, ktoré sa s globálnym otepľovaním rozširujú do ďalších oblastí.



"Klimatická zmena zohrala kľúčovú úlohu pri napomáhaní rozšírenia komárov, ktoré prenášajú choroby," uviedol Raman Velayudhan z WHO.



Horúčkou dengue je ohrozených dovedna 129 krajín vrátane 100 krajín, kde je táto choroba endemická. Velayudhan varoval, že počet prípadov ochorenia v posledných rokoch exponenciálne rastie - z približne pol milióna v roku 2000 na približne 5,2 milióna v roku 2019.



Počas pandémie ochorenia COVID-19 síce neboli prípady horúčky dengue riadne zaznamenané, no Velayudhan upozornil na to, že čísla sú naďalej vysoké.



V Severnej a Južnej Amerike zase podľa WHO prudko rastie počet prípadov choroby chikunguny, ktorá bola od objavenia v roku 1950 dosiaľ hlásená v 115 krajinách. Od začiatku roka bolo potvrdených približne 135.000 prípadov nákazy.



WHO zrejme najviac znepokojuje rozširujúce sa geografické rozšírenie oboch chorôb, ktoré sa z južných oblastí presúvajú aj na severnú pologuľu vrátane niekoľkých európskych krajín.



"Komáre a zmienené choroby so zmenou klímy pribúdajú... podľa nadmorskej výšky a zemepisnej šírky," povedala odborníčka WHO Diana Rojasová Alvarezová, ktorá situáciu označila za "alarmujúcu". Varovala, že ich vysoké rozšírenie v oblastiach Severnej a Južnej Ameriky by mohlo byť predzvesťou toho, ako by mohla vyzerať budúca letná sezóna na severnej pologuli.