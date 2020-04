WHO varuje pred myšlienkou vydávania tzv. pasov imunity

Berlín 25. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala v sobotu pred myšlienkou tzv. pasov imunity. Podľa špecializovanej agentúry OSN totiž v súčasnosti neexistujú dôkazy, že by ľudia, ktorí sa uzdravili z ochorenia COVID-19 a majú v tele protilátky, boli chránení pred druhou nákazou.



Informovala o tom agentúra AP s pripomenutím, že o idei "pasov imunity" alebo "osvedčení bezrizikovosti" sa diskutuje ako o spôsobe, ako umožniť ľuďom chráneným proti opätovnej infekcii návrat do práce.



WHO však v správe zverejnenej v sobotu zdôrazňuje, že je potrebný ďalší výskum. "V tomto bode tejto pandémie neexistuje dostatok dôkazov o účinnosti imunity sprostredkovanej protilátkami na zaručenie presnosti 'pasov imunity' alebo 'osvedčení bezrizikovosti'," píše sa v dokumente.



Organizácia argumentuje aj tým, že ľudia, ktorí sa domnievajú, že sú imúnni voči opätovnej nákaze, môžu ignorovať odporúčania týkajúce sa verejného zdravia, pričom spomenuté osvedčenia by mohli zvýšiť riziko pokračujúceho prenosu vírusu.



WHO dopĺňa, že testy na protilátky nového koronavírusu tiež "potrebujú ďalšie overovanie, aby sa zistila ich presnosť a spoľahlivosť".