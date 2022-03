WHO varuje pred rizikom vzniku virulentného variantu vírusu

Ženeva 30. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu predstavila tri možné scenáre, ktorými by sa pandémia ochorenia COVID-19 mohla uberať v roku 2022. V prípade najhoršieho scenára sa objaví nový, virulentnejší variant koronavírusu. TASR túto správu prevzala od agentúry AFP.



WHO uviedla, že najpravdepodobnejší budúci vývoj je ten, že závažnosť ochorenia časom ustúpi v dôsledku väčšej miery imunity medzi obyvateľmi. Zdravotná agentúra OSN však zároveň uviedla, že za rohom môže číhať nebezpečnejší variant, než je omikron.



WHO zverejnila svoj aktualizovaný strategický plán pripravenosti a reakcie na covid. Uvádza tri možné scenáre, ako dopadne tretí rok pandémie.



"Na základe toho, čo teraz vieme, najpravdepodobnejším scenárom je, že vírus sa bude naďalej vyvíjať, ale závažnosť ochorenia, ktoré spôsobuje, sa časom znižuje, pretože imunita sa v dôsledku očkovania a nákazy zvyšuje," povedal šéf organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Uviedol, že s poklesom miery imunity môže dochádzať k periodickým nárastom počtu prípadov a úmrtí, čo si môže vyžadovať príležitostné očkovanie zraniteľných ľudí posilňovacou dávkou proti covidu.



V prípade najlepšieho scenára budeme podľa šéfa WHO svedkami menej závažných variantov vírusu a posilňovacie dávky nebude potrebné podávať.



"V prípade najhoršieho scenára sa objaví virulentnejší a vysoko nákazlivý variant. Voči tejto novej hrozbe sa ochrana ľudí pred ťažkým priebehom choroby a úmrtím, či už na základe predchádzajúceho očkovania alebo prekonania nákazy, rapídne zníži," varoval Tedros.



Maria Van Kerkhove, technická riaditeľka WHO pre COVID-19, uviedla, že vstupujúc do tretieho roku pandémie vírusu stále zostáva "veľa energie".



Z týždennej správy WHO o pandémii koronavírusu vyplýva, že počet nových prípadov klesol všade vo svete. Za posledný týždeň bolo vo svete zaznamenaných vyše desať miliónov nových prípadov nákazy koronavírusom a vyše 45.000 súvisiacich úmrtí.



Podľa údajov WHO sa novým druhom koronavírusu doposiaľ na celom svete nakazilo vyše 483 miliónov ľudí a viac ako 6,1 milióna ľudí infekcii podľahlo.