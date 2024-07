WHO varuje pred šírením detskej obrny v Gaze

Ženeva 23. júla (TASR) - Vysoký predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre palestínske oblasti Ayadil Saparbekov vyjadril v utorok hlboké znepokojenie nad možným vypuknutím nákazy detskej obrny a ďalších chorôb v Pásme Gazy. Stopy vírusu detskej obrny boli zistené v odpadových vodách na tomto území. Podľa správy agentúry AP píše TASR.



Podrobnejšie výsledky testov a vyhodnotenie rizika sa očakáva tento týždeň. Na základe toho budú vypracované odporúčania pre verejnosť a zdravotníkov ohľadom prevencie a zvládania prípadného vypuknutia choroby.



Doposiaľ sa v Gaze nepotvrdili žiadne prípady detskej obrny. Avšak šesť zo siedmich vzoriek odpadových vôd bolo pozitívnych na vírus detskej obrny pochádzajúci z vakcíny. To naznačuje, že najmenej jeden očkovaný človek zo svojho tela vylučoval vírus.



"Som mimoriadne znepokojený možnosťou vypuknutia epidémie v Gaze," povedal Saparbekov na brífingu OSN v Ženeve prostredníctvom videohovoru. "Okrem hrozby detskej obrny existuje aj riziko vzniku ohnísk ďalších prenosných chorôb," dodal s odkazom na výskyt hepatitídy v minulom roku.



Saparbekov zdôraznil, že nedostatok čistej vody, hygienických zariadení a prístupu k zdravotnej starostlivosti v Gaze môže viesť k tomu, že na prenosné choroby zomrie viac ľudí ako na zranenia spôsobené konfliktom.



Hovorca OSN v Ženeve Rolando Gómez pripomenul, že Izrael má "ako okupačná mocnosť zodpovednosť za to, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju v Gaze potrebujú, a aby vytvoril prostredie umožňujúce pôsobenie OSN a jej partnerov."



Izrael už oznámil, že proti detskej obrne plánuje zaočkovať svojich vojakov nasadených v Pásme Gazy.