WHO varuje pred umelými sladidlami pri cielenom chudnutí

Ženeva 16. mája (TASR) - Umelé sladidlá, ktoré sa používajú ako náhrada cukru v rôznych výrobkoch, nepomáhajú pri cielenom úbytku telesnej váhy a môžu mať vážne negatívne účinky na zdravie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Systematické posúdenie dostupných dôkazov potvrdilo, že umelé sladidlá nemajú žiadne dlhodobé prínosy v oblasti zníženia telesného tuku u dospelých či detí, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)v pondelok zverejnených smerniciach.



Dlhodobé používanie umelých sladidiel môže mať nežiaduce účinky vrátane zvýšeného rizika cukrovky 2. typu, ochorení srdcovo-cievneho systému a úmrtnosti u dospelých.



Milióny ľudí na svete denne konzumujú umelé sladidlá v diétnych nápojoch. Jedným z cieľov je obmedziť konzumáciu cukru. Pozitívne účinky týchto sladidiel na zdravie však dlhodobo vyvolávajú spory.



Riaditeľ WHO pre oblasť výživy a bezpečnosti potravín Francesco Branca upozornil, že nahrádzanie cukru umelými sladidlami z dlhodobého hľadiska v oblasti udržiavania telesnej váhy nepomáha.



"Ľudia musia zvážiť iné spôsoby, ako obmedziť príjem pridaných cukrov, napríklad konzumáciu potravín s prirodzene sa vyskytujúcimi cukrami ako ovocie alebo nesladené potraviny a nápoje," povedal. Pripomenul, že umelé sladidlá nie sú nevyhnutné prvky výživy a nemajú žiadnu výživnú hodnotu.



WHO uviedla, že nové odporúčania sa vzťahujú na všetkých, okrem osôb trpiacich cukrovkou a na všetky umelé sladidlá, ktoré nie sú zaradené medzi cukry. Medzi najrozšírenejšie patrí acesulfám K, aspartám, advantan, cyklamáty, neotam, sacharín, sukralóza, stévia a deriváty stévie.



Thomas Sanders, emeritný profesor v oblasti výživy a dietológie na londýnskej univerzite King's College povedal, že výskum neposudzoval vplyv nahrádzania sladených nápojov nápojmi, v ktorých sú použité umelé sladidlá. WHO taktiež uviedla, že dospieť ku konečným záverom je náročné z dôvodu rôznorodosti účastníkov výskumu a komplexnosti sladidiel.