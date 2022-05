WHO varuje pred vplyvom vojny a pandémie na duševné zdravie v Európe

Kodaň 4. mája (TASR) - Európa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zažíva dôležité obdobie v boji proti problémom s duševným zdravím v súvislosti s pandémiou koronavírusu a vojnou na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Náš región prechádza rozsiahlymi prevratmi a zmenami," povedal v stredu v Kodani regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Pandémia podľa neho upriamila pozornosť na duševné zdravie, zatiaľ čo ozbrojený konflikt na Ukrajine ovplyvňuje duševnú pohodu miliónov ľudí.



"Desať týždňov vojny na Ukrajine spôsobilo nevyčísliteľnú neistotu, smútok a straty," povedal Kluge. Pripomenul takmer 190 útokov na zdravotnícke služby na Ukrajine, ktoré podľa neho "okradli nespočetné množstvo ľudí o nádej a prístup k zdravotnej starostlivosti".



Kluge predstavil prvé stretnutie Paneurópskej koalície pre duševné zdravie zameranej na podporu duševného zdravia v rámci celej Európy. Koalícia vznikla v septembri 2021 a tvorí ju 53 štátov európskeho regiónu WHO, ako aj medzinárodné neziskové organizácie, odborníci a ľudia postihnutí problémami s duševným zdravím.



Podľa WHO žilo v roku 2021 v európskom regióne viac ako 150 miliónov ľudí, ktorí mali problémy s duševným zdravím. V súčasnosti dostáva potrebnú pomoc iba jeden z troch ľudí trpiacich depresiou. Problémy s duševným zdravím postihujú všetky vekové skupiny a všetky spoločenské vrstvy.