WHO varuje pred vysokým počtom samovrážd v Afrike

Brazzaville 6. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala, že šesť z desiatich krajín s najvyššou mierou samovrážd na svete sa nachádza v Afrike. Počet samovrážd na tomto kontinente je navyše o viac ako pätinu vyšší než inde. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V africkom regióne zomrie ročne v dôsledku samovraždy približne 11 ľudí na 100.000 obyvateľov, čo je viac než je globálny priemer deväť osôb na 100.000 ľudí," uvádza regionálna pobočka WHO v Afrike. Ako najčastejšie spôsoby dobrovoľného ukončenia vlastného života uvádza WHO v Afrike smrť obesením alebo otravou pesticídmi.



WHO pred Svetovým dňom duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra, vyzvala na zvýšenie povedomia o tomto probléme na africkom kontinente. Štúdie ukazujú, že v Afrike na každú dokonanú samovraždu pripadá odhadom 20 pokusov.



"Samovražda je závažným problémom verejného zdravia a každá smrť spôsobená samovraždou je tragédiou. Prevencia samovrážd je, žiaľ, len zriedkakedy prioritou v národných zdravotných programoch," povedala regionálna riaditeľka WHO Matshidiso Moetiová. Medzi dôvody patrí hlavne stigmatizácia a nedostatočné financovanie prevencie.



V Afrike v priemere pripadá len jeden psychiater na 500.000 obyvateľov, čo je 100-krát menej ako odporúča WHO. Obzvlášť problematické to je v krajinách, kde prebiehajú konflikty. Výdavky na duševné zdravie v Afrike sú menej ako 50 centov na osobu, čo je menej ako štvrtina z odporúčanej sumy.