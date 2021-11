WHO varuje: Riziko spojené s variantom omikron je veľmi vysoké

Ženeva 29. novembra (TASR) - Variant koronavírusu omikron sa pravdepodobne medzinárodne rozšíri a predstavuje "veľmi vysoké" globálne riziko nárastu infekcií, ktoré môže mať "závažné následky" pre niektoré oblasti, vyhlásila v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra AFP.



Organizácia vyzvala svojich 194 členských štátov, aby urýchlili vakcináciu pre skupiny s vysokou prioritou a v očakávaní zvýšeného počtu prípadov "zabezpečili zavedenie plánov na zmiernenie" následkov s cieľom zachovať základné zdravotnícke služby.



"Omikron má bezprecedentné množstvo vrcholových mutácií, z ktorých niektoré sú znepokojujúce pre ich potenciálny vplyv na trajektóriu pandémie," uviedla WHO. "Celkové riziko spojené s novým variantom... je posudzované ako veľmi vysoké," dodala.



Doteraz podľa WHO neboli hlásené žiadne úmrtia súvisiace s omikronom, je však potrebný ďalší výskum na posúdenie potenciálu tejto mutácie uniknúť ochrane imunity vyvolanej vakcínami a predchádzajúcimi infekciami, píše AFP.



"Narastajúci počet prípadov môže bez ohľadu na zmenu závažnosti predstavovať enormné požiadavky na systémy zdravotnej starostlivosti a môže viesť k zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti. Následok na zraniteľné skupiny obyvateľstva by bol značný, najmä v krajinách s nízkou mierou zaočkovanosti,“ uvádza sa v správe.



O variante omikron prvýkrát informovala WHO 24. novembra z južnej časti Afriky, kde počet prípadov nákazy prudko stúpol, pripomína AFP. Odvtedy sa rozšíril po svete a nové prípady sa objavili v Holandsku, Dánsku a Austrálii, dokonca aj keď viacero krajín zaviedlo cestovné obmedzenia v snahe izolovať sa. Japonsko v pondelok oznámilo, že uzatvorí pre cudzincov svoje hranice a pripojilo sa tak k Izraelu v podnikaní najprísnejších opatrení.



WHO vo svojom najnovšom usmernení zopakovala, že krajiny by mali na včasné prispôsobenie medzinárodných cestovných opatrení použiť "prístup založený na riziku", a uviedla, že poskytne ďalšie rady.