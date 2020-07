WHO varuje, že pandémia COVID-19 ohrozuje aj mladých ľudí

Ženeva 30. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala, že za nárast počtu prípadov šírenia koronavírusu v mnohých krajinách sčasti môžu mladí ľudia, ktorí sa nesprávajú dostatočne zodpovedne. Informovala o tom agentúra AFP.



"Mladí ľudia nie sú nepremožiteľní," povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnej tlačovej konferencii v Ženeve. Zdôraznil, že "mladí ľudia sa môžu nakaziť, mladí ľudia môžu zomrieť a mladí ľudia môžu vírusom nakaziť iných".



Mladí ľudia musia dodržiavať rovnaké preventívne opatrenia ako všetci ostatní, aby chránili seba aj iných, prízvukoval.



Pandémia COVID-19 doteraz usmrtila na celom svete viac ako 17 miliónov ľudí. Napriek tomu, že tejto chorobe podľahli najmä starší ľudia a osoby s inými ochoreniami, Ghebreyesus zdôraznil, že "mladí ľudia sú (ňou) tiež ohrození".



Najväčšou výzvou je podľa jeho slov "presvedčiť mladých, že im takisto hrozí riziko (nákazy)".



Hlavná odborníčka WHO pre koronavírus Maria Van Kerkhoveová upozornila, že nákaza sa v mnohých oblastiach rozšírila najmä v nočných kluboch.