Piatok 8. máj 2026
WHO: Verejnosti riziko v súvislosti s hantavírusom nehrozí

Pohľad na výletnú loď MV Hondius, ktorá kotví v prístave v meste Praia, v súostroví Kapverdy pri západoafrickom pobreží v pondelok 4. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ženeva 8. mája (TASR) - Riziko pre verejnosť v súvislosti s hantavírusom, ktorý sa objavil na holandskej výletnej lodi MV Hondius, je minimálne, vyhlásila v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Zopakovala, že ochorenie sa šíri iba „pri veľmi blízkom kontakte“. TASR správu prebrala z agentúry AFP.

Šírenie hantavírusu na lodi MV Hondius potvrdili v sobotu a podľa AFP situácia vyvolala medzinárodné obavy.

Na lodi zomreli traja pasažieri. WHO vo štvrtok uviedla, že celkovo bolo potvrdených päť prípadov a tri podozrenia na nákazu.

Ľudia, ktorí sa obávajú, že sa nakazili, alebo u ktorých sa infekcia potvrdila, sa liečia alebo sú v karanténe v Británii, Nemecku, Holandsku, Švajčiarsku a Južnej Afrike.

Ide o nebezpečný vírus, ale iba pre osobu, ktorá je skutočne infikovaná, a riziko pre širokú verejnosť zostáva absolútne nízke,“ vyhlásil hovorca WHO Christian Lindmeier na tlačovej konferencii v Ženeve.

Ochorenie sa podľa jeho slov „nešíri ani zďaleka tak, ako sa šíril Covid“.

Aby došlo k nakazeniu hantavírusom, zrejme nestačí byť len v relatívnej blízkosti človeka, ktorý kašle, vysvetlil hovorca. „Musíte mu byť prakticky priamo pred nosom,“ uviedol.

Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môže sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však zriedkavé.

Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný.
