WHO: Viac ako 95 % obetí koronavírusu v Európe boli ľudia nad 60 rokov

Ženeva 2. apríla (TASR) - Viac ako 95 percent ľudí, ktorí v Európe zomreli na následky nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, boli osoby staršie ako 60 rokov, oznámila vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Takisto však upozornila, že vek nie je jediný rizikový faktor. Informovala o tom agentúra AP.



"Predstava, že (ochorenie) COVID-19 postihuje len starších ľudí, je v skutočnosti mylná," povedal regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge na on-line konferencii v dánskom hlavnom meste Kodaň. Dodal však, že ani mladí ľudia nie sú celkom mimo nebezpečenstva.



Podobné vyjadrenia už predtým uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pripomína AP.



WHO uvádza, že 10 až 15 percent ľudí vo veku do 50 rokov, ktorí sú nakazení koronavírusom, patria medzi mierne alebo vážne prípady.



"Zaznamenali sme vážne prípady medzi tínedžermi a dvadsiatnikmi, mnohí z nich si vyžadovali intenzívnu starostlivosť a niektorí, nanešťastie, zomreli," povedal Kluge.



Kluge pripomenul štatistiky, na základe ktorých v Európe zomrelo 30.098 ľudí - najmä v Taliansku, Španielsku a vo Francúzsku.



"Vieme, že viac ako 95 percent z týchto úmrtí sa vyskytlo u ľudí starších ako 60 rokov," povedal a dodal, že viac ako polovica obetí boli ľudia starší ako 80 rokov.



Viac ako 80 percent z tých, ktorí zomreli, trpelo najmenej jedným sprievodným zdravotným problémom ako ochorenia srdcovocievneho systému, vysoký krvný tlak alebo cukrovka.



Takisto uviedol, že zaznamenali prípady ľudí starších ako 100 rokov, prijatých do nemocníc s ochorením COVID-19, ktorí sa zotavili.