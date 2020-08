Viac ako polovica zdravotníckych zariadení v Bejrúte je nefunkčná

Bejrút 12. augusta (TASR) – Svetová zdravotníctva organizácia v stredu oznámila, že po výbuchu v prístave v Bejrúte, ku ktorému došlo 4. augusta je nefunkčná viac ako polovica tamojších zdravotníckych zariadení.



Na základe posúdenia stavu 55 kliník a zdravotníckych centier v libanonskej metropole to na virtuálnej tlačovej konferencii v Káhire uviedol regionálny riaditeľ WHO pre núdzové situácie Richard Brennan s tým, že tri najväčšie nemocnice sú nefunkčné a ďalšie tri fungujú vo výrazne obmedzenom režime.



Ako informovala agentúra AFP, v Libanone pochovali už viac ako polovicu obetí mohutnej explózie, ktorá okrem strát na životoch a zranených spôsobila aj obrovské materiálne škody. Libanonské i zahraničné záchranárske tímy v bejrútskom prístave naďalej prehľadávajú tzv. ground zero, kde sa kedysi nachádzalo mólo a sklady a teraz je tam 43 metrov hlboký kráter zaplnený vodou.



V súvislosti s ničivým výbuchom bude vyšetrovaná každá osoba, ktorá vedela o tom, že v prístave bol uložený nebezpečný materiál — 2750 ton dusičnanu amónneho. Vyšetrovanie sa tak bude týkať štátnych úradníkov, zamestnancov prístavu i ministrov, uviedli v stredu pre agentúru DPA libanonské justičné a bezpečnostné zdroje. DPA dodala, že príslušná prokuratúra aj v stredu vypočula niekoľko úradníkov bejrútskeho prístavu.



Podľa štátneho komisára vojenského súdu Fadiho Akikiho nateraz bolo vypočutých 18 osôb. Väčšina podozrivých je stále vo väzbe, dodal justičný zdroj.



V súvislosti s výbuchom a pod silným tlakom nespokojnej verejnosti podala libanonská vláda v pondelok demisiu. V súvislosti s demisiou sa objavili špekulácie, že k moci by sa mohli dostať už známi politici — spomínajú sa napríklad mená expremiéra Saada Harírího či Nawáfa Saláma, ktorý pôsobil ako sudca Medzinárodného súdneho dvora a má podporu niektorých z zahraničných partnerov Libanonu vrátane Francúzska. Miestna tlač však upozornila, že Salám nie je prijateľnou voľbou pre moslimské šiitské hnutie Hizballáh, ktoré má v Libanone najväčšiu podporu.



Návrat Saada Harirího, ktorý koncom minulého roka pod tlakom verejnosti podal demisiu, by zrejme účastníkov obnovených protestov zrejme ešte viac rozhneval, konštatuje agentúra AFP.



Libanonský parlament by sa mal zísť vo štvrtok, aby schválil vyhlásenie výnimočného stavu, ktorý by bezpečnostným silám dal posilnené právomoci na potlačenie demonštrácií. Tie sa v krajine obnovili len niekoľko dní po výbuchu v prístave.