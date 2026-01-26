< sekcia Zahraničie
WHO: Viaceré európske štáty stratili status krajín bez výskytu osýpok
Osýpkam sa dá úplne predísť očkovaním.
Autor TASR
Ženeva 26. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila zo zoznamu krajín bez výskytu osýpok Britániu, Španielsko, Rakúsko, Arménsko, Azerbajdžan a Uzbekistan. WHO tiež vyzvala, aby krajiny zvýšili mieru očkovania najmä medzi nedostatočne chráneným obyvateľstvom a zabránili tak nákaze väčšieho počtu detí týmto vírusovým ochorením. V pondelok na to upozornila agentúra Reuters, informuje TASR.
„Zmena štatútu Spojeného kráľovstva odráža širšiu výzvu, ktorej čelíme v celom európskom regióne WHO,“ uviedla organizácia na svojej webovej stránke. Podľa WHO v niekoľkých ďalších európskych krajinách vrátane Francúzska a Rumunska dochádza k pravidelnému prenosu osýpok. Minulý rok o status krajiny bez tohto ochorenia prišla Kanada a počet infekcií pribúda aj v USA.
Rozhodnutie odobrať niektorým krajinám ich štatút bolo prijaté ešte v septembri minulého roka na základe údajov z roku 2024. WHO však tieto informácie zverejnila až v pondelok po tom, ako ich vzali na vedomie všetky dotknuté štáty.
O statuse jednotlivých krajín rozhodujú výbory WHO v danom regióne. Aby sa štát mohol označovať za krajinu bez osýpok, za 12 mesiacov sa v ňom nemôže vyskytnúť žiadny lokálne prenosný prípad toho istého kmeňa vírusu.
Osýpkam sa dá úplne predísť očkovaním. Vysoko nákazlivé respiračné vírusové ochorenie sa prenáša kvapôčkami, keď nakazená osoba kašle, kýcha alebo len dýcha. U nezaočkovaných vírus spôsobuje horúčku, ťažkosti s dýchaním a vyrážky; ochorenie však môže viesť aj k závažnejším komplikáciám, ako sú zápal pľúc, zápal mozgu a zriedkavo aj smrť.
