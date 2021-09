WHO: Vírus marburg bol v Guinei vyhlásený za oficiálne eliminovaný

Ženeva 16. septembra (TASR) - Úrady v západoafrickom štáte Guinea vyhlásili, že sa im podarilo eliminovať vírusové ochorenie marburg. Informovala o tom vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorú citovala agentúra AFP.



Guinea zaznamenala prvý prípad vírusu marburg 9. augusta. Nakazený muž chorobe podľahol. Išlo o vôbec prvý potvrdený výskyt tohto smrteľného ochorenia v západnej Afrike.



V snahe zabrániť šíreniu vírusu miestne zdravotnícke úrady monitorovali osoby, ktoré boli v bezprostrednom kontakte s nakazeným.



WHO uviedla, že odvtedy neboli zistené žiadne ďalšie prípady, a toto ochorenie označila za eliminované.



"Bez okamžitých a rozhodných opatrení sa vysokoinfekčné (vírusové) ochorenia, ako je marburg, môžu ľahko vymknúť z rúk," cituje AFP riaditeľku WHO pre Afriku Matshidisu Moetiovú.



Vírus marburg patrí do rovnakej kategórie ako vírus, ktorý spôsobuje ebolu, ďalšiu smrteľnú chorobu. Výskyt marburgu v Guinei zaznamenali dva mesiace po tom, ako WHO oznámila koniec epidémie eboly v tejto africkej krajine.



Išlo v poradí už o druhú epidémiu eboly v tomto chudobnom 13-miliónovom africkom štáte. Počas nej zaznamenali v Guinei 16 prípadov nákazy ebolou, z čoho 12 sa skončilo smrťou pacienta. Počas prvej epidémie, ktorá trvala v rokoch 2013-16 a rozšírila sa do viacerých štátov západnej Afriky, zomrelo 11.300 ľudí.