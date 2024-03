WHO víta prijatie ústavného práva žien na interrupciu vo Francúzsku

Ženeva 5. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) privítala v pondelok hlasovanie francúzskeho parlamentu v prospech návrhu zákona, ktorý do ústavy zakotví právo žien na interrupciu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vítame rozhodnutie Francúzska zabezpečiť práva žien a zachrániť ich životy," napísal na platforme X riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Na spoločnom zasadnutí oboch komôr francúzskeho parlamentu - Národného zhromaždenia i Senátu - na zámku vo Versailles zahlasovalo v pondelok za predmetný návrh 780 zákonodarcov a 72 sa vyslovilo proti. S prehľadom tak prekonali potrebnú trojpätinovú nadpolovičnú väčšinu na jeho schválenie. Podľa médií ocenili zákonodarcovia výsledok hlasovania dlhým potleskom v stoji.



Eiffelova veža bola po prijatí takejto zmeny osvetlená, pričom vyobrazený bol na nej slogan "Moje telo, moja voľba".



Francúzsko sa tak v pondelok stalo prvou krajinou na svete, ktoré ženám poskytne explicitnú ochranu v súvislosti s umelým ukončením tehotenstva.