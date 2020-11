WHO víta úspech pri vývoji vakcín, no vyzýva nepoľaviť v boji

Ženeva 16. novembra (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia v pondelok privítala správy o vakcínach proti chorobe COVID-19, vyjadrila však súčasne vážne znepokojenie nad prudkým nárastom počtu nakazených v mnohých krajinách.



Generálny tajomník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnom brífingu zdôraznil, že teraz nie je čas poľaviť s opatreniami. Zopakoval, že koronavírus SARS-CoV-2 je nebezpečný a môže napadnúť každý systém v tele. „Krajiny, ktoré nechávajú vírus nekontrolovane kolovať, sa zahrávajú s ohňom," uviedol.



Tedros reagoval na medializované správy z pondelka, podľa ktorých klinické štúdie ďalšej potenciálnej vakcíny proti novému koronavírusu ukázali nečakane dobré výsledky. Americká farmaceutická firma Moderna totiž oznámila, že jej experimentálna vakcína má viac než 90-percentnú účinnosť.



Podľa Moderny výsledky neskorej fázy klinických testov ukázali, že jej vakcína dokáže zabrániť vzniku ochorenia COVID-19 a z tohto pohľadu má 94,5-percentnú účinnosť.



Americký koncern Pfizer a nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech minulý pondelok uviedli, že ich vakcína má 90-percentnú účinnosť.



Ruskí vedci minulý týždeň oznámili, že ich vakcína – Sputnik V – má 92-percentnú účinnosť.



Tedros v pondelok na zasadnutí výkonnej rady WHO pripomenul, že vakcína doplní iné nástroje, ktoré ľudstvo má v boji proti COVID-19, no nenahradí ich. Spočiatku bude množstvo dávok vakcíny obmedzené, preto pri očkovaní budú mať prioritu zdravotníci, starší ľudia a osoby v ohrození. „Dúfame, že to zníži počet úmrtí a umožní zdravotnícky systémom odolávať kríze," zdôraznil generálny riaditeľ WHO.



Upozornil však, že očkovanie aj tak ponechá veľký priestor pôsobeniu vírusu, preto apeloval neodvolávať preventívne opatrenia, ktoré umožňujú kontrolu šírenia COVID-19, akým je napríklad testovanie, karanténa, sledovanie kontaktov a podobne.



Pandémia sa na prelome leta a jesene obnovila v mnohých krajinách po celej Európe a prinútila úrady podniknúť ďalšie kroky, aby sa ju pokúsili dostať pod kontrolu. Zložitá je opäť aj situácia v mnohých štátoch USA.