< sekcia Zahraničie
WHO: Vo štvrtok uplynie ročná výpovedná lehota pre odchod USA
Šéf Bieleho domu obviňuje WHO zo zneužívania finančných prostriedkov a nedostatočného zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ženeva 22. januára (TASR) - Vo štvrtok uplynie presne rok od rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa o vystúpení USA zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Na základe dohody medzi USA a WHO má vystúpenie nadobudnúť platnosť vo štvrtok po uplynutí povinnej jednoročnej výpovednej lehoty. Teoreticky však nebola splnená jedna z podmienok na vystúpenie, pretože USA nezaplatili svoje príspevky za roky 2024 a 2025 - približne 280 miliónov dolárov. Organizácia však nemá žiadne nástroje na vymáhanie financií či zamietnutie vystúpenia. „Dúfam, že USA zvážia svoje rozhodnutie a opäť sa pripoja k WHO,“ povedal generálny riaditeľ organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„Vystúpenie je stratou pre USA, no aj pre zvyšok sveta,“ povedal Tedros a pripomenul, že ide najmä o spoluprácu a solidaritu. Organizácia má okrem iného systémy včasného varovania pred rozšírením potenciálne nebezpečných chorôb a koordinuje aj zloženie vakcín proti chrípke na nadchádzajúcu sezónu po analýze patogénov vo svete. Spojené štáty sa už nepodieľajú ani na jednej z týchto aktivít.
Americký prezident sa počas svojho prvého funkčného obdobia pokúsil vystúpiť z organizácie. Jeho nástupca Joe Biden do prezidentskej funkcie nastúpil pred uplynutím ročnej lehoty a Trumpovo nariadenie zrušil. Šéf Bieleho domu obviňuje WHO zo zneužívania finančných prostriedkov a nedostatočného zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19.
Ministerstvo zahraničných vecí USA pre verejnoprávny rozhlas NPR oznámilo, že sa ďalšie financovanie už neplánuje. Tvrdilo, že americkí daňoví poplatníci už znášali nadmerné náklady pre neadekvátnu reakciu WHO na pandémiu. Spojené štáty boli najväčším prispievateľom organizácie, pripomína DPA.
Na základe dohody medzi USA a WHO má vystúpenie nadobudnúť platnosť vo štvrtok po uplynutí povinnej jednoročnej výpovednej lehoty. Teoreticky však nebola splnená jedna z podmienok na vystúpenie, pretože USA nezaplatili svoje príspevky za roky 2024 a 2025 - približne 280 miliónov dolárov. Organizácia však nemá žiadne nástroje na vymáhanie financií či zamietnutie vystúpenia. „Dúfam, že USA zvážia svoje rozhodnutie a opäť sa pripoja k WHO,“ povedal generálny riaditeľ organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„Vystúpenie je stratou pre USA, no aj pre zvyšok sveta,“ povedal Tedros a pripomenul, že ide najmä o spoluprácu a solidaritu. Organizácia má okrem iného systémy včasného varovania pred rozšírením potenciálne nebezpečných chorôb a koordinuje aj zloženie vakcín proti chrípke na nadchádzajúcu sezónu po analýze patogénov vo svete. Spojené štáty sa už nepodieľajú ani na jednej z týchto aktivít.
Americký prezident sa počas svojho prvého funkčného obdobia pokúsil vystúpiť z organizácie. Jeho nástupca Joe Biden do prezidentskej funkcie nastúpil pred uplynutím ročnej lehoty a Trumpovo nariadenie zrušil. Šéf Bieleho domu obviňuje WHO zo zneužívania finančných prostriedkov a nedostatočného zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19.
Ministerstvo zahraničných vecí USA pre verejnoprávny rozhlas NPR oznámilo, že sa ďalšie financovanie už neplánuje. Tvrdilo, že americkí daňoví poplatníci už znášali nadmerné náklady pre neadekvátnu reakciu WHO na pandémiu. Spojené štáty boli najväčším prispievateľom organizácie, pripomína DPA.