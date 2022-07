WHO: Vo svete bolo nahlásených 14.000 prípadov opičích kiahní

Ženeva 20. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potvrdila 14.000 prípadov vírusu opičích kiahní na celom svete. V Afrike nákaze podľahlo päť ľudí, oznámil v stredu šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Najviac potvrdených prípadov je v Európe. Medzi nakazenými stále prevažujú muži, ktorí mali pohlavný styk s mužmi, doplnila WHO. Úmrtia boli hlásené len v Afrike.



WHO na štvrtok zvolala druhé zasadnutie výboru, ktorý rozhodne, či si súčasná situácia vyžaduje vyhlásenie stavu ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC), čo je najvyšší stav ohrozenia, aký môže zdravotnícka agentúra OSN vyhlásiť.



"Bez ohľadu na odporúčanie výboru bude WHO naďalej robiť všetko pre to, aby podporila krajiny v snahe zastaviť prenos a zachrániť životy," uviedol Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Opičie kiahne sú pomerne zriedkavé ochorenie a vyskytuje sa väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Spôsobuje ho vírus, ktorý patrí do tej istej taxonomickej čeľade vírusov ako pravé kiahne. Je však oveľa menej nebezpečný a menej nákazlivý než jeho smrtiaci príbuzný. Medzi prejavy opičích kiahní patria napríklad horúčka, bolesť hlavy a vyrážky.