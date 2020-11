WHO vo svojej centrále zaznamenala 65 prípadov nákazy koronavírusom

Ženeva 17. novembra (TASR) - Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) od vypuknutia pandémie zaznamenala 65 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svojej centrále vo švajčiarskej Ženeve. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Hovorkyňa WHO Farah Dakhlallahová potvrdila počet nakazených zamestnancov, zároveň však spresnila, že vedenie WHO zatiaľ nemá informácie o tom, či sa ich pracovníci nakazili medzi sebou v práci.



Epidemiologička WHO Maria Van Kerkhoveová sa ešte 2. novembra pre médiá vyjadrila, že organizácia neeviduje žiaden prípad nákazy či prenosu infekcie vo svojej centrále. Zároveň dodala, že situáciu každodenne monitorujú.



Šéf oddelenia obchodných operácií WHO Raul Thomas rozoslal zamestnancom v piatok mail, v ktorom napísal, že päť ľudí - z toho štyria z jedného tímu a jeden človek, ktorý s nimi prišiel do kontaktu - malo pozitívny výsledok testu na koronavírus.



"Týchto posledných päť prípadov zvyšuje celkový počet hlásených prípadov v Ženeve na 65 zamestnancov od začiatku pandémie," píše sa v danom e-maile.



Skupina nakazených ľudí údajne zahŕňa i blízkeho spolupracovníka riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma.



Za normálnych okolností pracuje v ženevských kanceláriách WHO približne 2400 ľudí. Pre pandémiu koronavírusu však vedenie apeluje na svojich zamestnancov, aby čo najviac pracovali z domu. Prístup do budovy je nateraz obmedzený a všetci návštevníci sú povinní nosiť ochranné rúška.