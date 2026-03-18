WHO: Vojna na Blízkom východe má už viac než 2300 civilných obetí
Autor TASR
Ženeva 18. marca (TASR) - V prebiehajúcej vojne na Blízkom východe zahynulo od konca februára už viac než 2300 civilistov, oznámil v stredu generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Najviac civilných obetí - 1400 - hlásili podľa WHO v Iráne, ktorý je od 28. februára terčom koordinovaných amerických a izraelských útokov. V odvete Teherán podniká údery na okolité štáty Perzského zálivu a na Blízkom východe, pričom tvrdí, že sa zameriava na americké a izraelské záujmy.
Hneď v prvý deň útokov zasiahla raketa dievčenskú školu v meste Mínáb v iránskej provincii Hormozgán. Denník New York Times a televízia CNN s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že podľa predbežných záverov sú za útok zodpovedné Spojené štáty.
Izraelská armáda vykonáva vzdušné i pozemné operácie aj na území Libanonu, ktoré spustila v reakcii za raketový útok Iránom podporovaného hnutia Hizballáh na sever Izraela z 2. marca. V Libanone dosiaľ podľa údajov WHO zahynulo takmer 900 civilistov.
Libanonské úrady tvrdia, že izraelské útoky k dnešnému dňu zabili 968 ľudí vrátane 116 detí a 77 žien a 2432 zranených. Okrem toho bolo v dôsledku vojny vysídlených viac ako milión ľudí.
Údery na Izrael si vyžiadali 20 obetí. Deväť ľudí prišlo o život na začiatku iránskej odvety pri raketovom útoku v obytnej štvrti v meste Bejt Šemeš v centrálnej oblasti židovského štátu.
Zároveň vo všetkých troch krajinách - v Iráne, Libanone a Izraeli - pre prebiehajúci vojnových konflikt utrpeli zranenia tisíce ľudí.
Šéf WHO na tlačovej konferencii v Ženeve vyjadril znepokojenie nad desiatkami úderov, ktoré zasiahli zdravotnícke zariadenia a zdravotnícky personál na Blízkom východe. „Útoky na zdravotníctvo predstavujú porušenie medzinárodného práva,“ zdôraznil.
Svetová zdravotnícka organizácia podľa generálneho riaditeľa preverila 28 takýchto útokov v Libanone, kde si vyžiadali 30 mŕtvych a 25 zranených. V Iráne podľa neho došlo k 20 podobným úderom, ktoré zabili deväť ľudí, a k dvom zásahom na systém zdravotnej starostlivosti v Izraeli.
