WHO: Vojna na Ukrajine zrejme zhorší priebeh pandémie

Miestny občan odpočíva v suteréne slúžiacom ako úkryt v centre mesta Irpin, asi 25 km severozápadne od Kyjeva, v piatok 11. marca 2022. Foto: TASR/AP

Ženeva 14. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že vojna na Ukrajine môže zhoršiť priebeh pandémie koronavírusu. TASR správu prevzala z televízie CNN.upozornila v nedeľu v stredu technická riaditeľka WHO pre COVID-19 Maria Van Kerkhoveová. Krízový koordinátor WHO Mike Ryan dodal, že počet nakazených Ukrajincov nepochybne porastie a bude zapríčinený nedostatočným testovaním, pozastavenou vakcináciou a vyčerpaním obyvateľstva v dôsledku vojny.Počet nových prípadov na Ukrajine bol za posledný týždeň relatívne nízky, avšak WHO očakáva, že sa prírastky nakazených aj obetí budú zvyšovať.Ukrajina má totiž nízku, len zhruba 34-percentnú mieru zaočkovanosti proti covidu. Od začiatku ruskej invázie už z Ukrajiny podľa údajov OSN ušlo viac než 2,5 milióna ľudí, ktorí sa uchýlili do susedných, často podobne nedostatočnekrajín.Do intenzívnejšieho boja s koronavírusom sa však pustili aj štáty, do ktorých ukrajinskí utečenci prichádzajú. Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko im zadarmo poskytujú vakcíny proti ochoreniu COVID-19, na Slovensku zase dostanú bezplatnú liečbu. WHO pomohlo zabezpečiť liečivá a navýšiť laboratórne a testovacie kapacity.WHO v spoločnom vyhlásení s Detským fondom OSN (UNICEF) a Populačným fondom OSN (UNFPA) vyzvalo na zastavenie útokov na ukrajinské zdravotnícke zariadenia: