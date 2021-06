WHO vyhlásila koniec epidémie eboly v africkom štáte Guinea

Konakry 19. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu oficiálne oznámila koniec druhej epidémie eboly v západoafrickom štáte Guinea. Začiatok epidémie bol v krajine vyhlásený 14. februára, informovala agentúra AFP.



"Mám tu česť vyhlásiť koniec epidémie eboly (v Guinei)," uviedol predstaviteľ WHO Alfred Ki-Zerbo počas ceremónie, ktorá sa konala v regióne, kde v januári epidémia vypukla.



Išlo v poradí už o druhú epidémiu eboly v tomto chudobnom africkom štáte, v ktorom žije 13 miliónov ľudí. Počas tohtoročnej epidémie zaznamenali v Guinei 16 prípadov nákazy ebolou, z čoho 12 sa skončilo smrťou pacienta. Počas prvej epidémie, ktorá trvala v rokoch 2013-2016 a rozšírila sa do viacerých štátov západnej Afriky, zahynulo až 11.300 ľudí.



Guinei sa tentokrát podarilo na vypuknutie epidémie zareagovať rýchlo. Začiatkom roka navyše v krajine spustili za pomoci WHO aj očkovaciu kampaň proti ebole.



Ebola je jednou z najobávanejších chorôb na svete. Je vysoko nákazlivá a úmrtnosť na ňu dosahuje až 90 percent. Prvotné príznaky eboly môžu pripomínať chrípku. Vírus eboly spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať vnútorné orgány. Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.