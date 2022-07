Ženeva 23. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v sobotu šírenie opičích kiahní vo viac ako 70 krajinách sveta za stav globálnej zdravotnej núdze. Oznámil to šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, informujú agentúry AFP a AP.