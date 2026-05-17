WHO vyhlásila stav ohrozenia zdravia v súvislosti s vírusom Ebola
Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ na variant Bundibugyo neschválila vakcínu.
Ženeva 17. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v nedeľu medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike (KDR) vyžiadal desiatky obetí. Nezaradila však túto prudko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„WHO... týmto stanovuje, že ochorenie ebola spôsobené vírusom Bundibugyo v Konžskej demokratickej republike a Ugande predstavuje stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC), ale nespĺňa kritériá pandemického stavu,“ uviedla vo vyhlásení globálna zdravotnícka organizácia so sídlom v Ženeve.
Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ na variant Bundibugyo neschválila vakcínu. V Afrike sa v minulosti šíril najmä najviac rozšírený variant eboly Zaire. Bundibugyo má podľa amerických Národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu mieru úmrtnosti na úrovni iba 37 percent, kým na variant Zaire zahynie až 90 percent nakazených.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
