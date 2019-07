WHO vyhlásila kvôli ebole v Afrike stav ohrozenia

Stav ohrozenia vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia na základe odporúčania skupiny expertov, ktorí rokovali v stredu v Ženeve.

Ženeva 17. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v stredu v súvislosti s epidémiou eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) "stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu" (PHEIC). Informovala o tom agentúra AFP.



Stav ohrozenia vyhlásila WHO na základe odporúčania skupiny expertov, ktorí rokovali v stredu v Ženeve. Týmto krokom chce posilniť boj proti chorobe v KDR a susedných krajinách. Opatrenia môžu zahŕňať napríklad lepšie vybavenie liečebných centier a školenie ďalších asistentov. WHO však zdôraznila, že v súčasnosti nepredpokladá rozšírenie epidémie eboly mimo región KDR, uviedla agentúra DPA.



Takmer rok trvajúca epidémia eboly, ktorej epicentrom je provincia Severné Kivu si doposiaľ vyžiadala viac ako 1600 životov, čo je druhý najvyšší počet v dejinách tohto ochorenia.



Nový prípad eboly, ktorý tento týždeň potvrdili v meste Goma — miliónovej metropole Severného Kivu — je podľa WHO varovaním a môže predznamenávať rozširovanie epidémie.



Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.