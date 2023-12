WHO vyjadrila znepokojenie nad situáciou v nemocnici Šifá v Pásme Gazy

Ženeva 17. decembra (TASR) - Tímu Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a ďalších agentúr OSN sa v sobotu podarilo dodať zdravotnícky materiál do najväčšej nemocnice Šifá v severnej časti Pásma Gazy. WHO prirovnala urgentný príjem nemocnice zdevastovanej izraelským bombardovaním ku "krvavému kúpeľu". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



WHO v nedeľnom vyhlásení uviedla, že budovu nemocnice a pozemky využívajú ako prístrešie "desaťtisíce vysídlených ľudí", pričom upozornila na vážny nedostatok pitnej vody a jedla.



Podľa WHO sú v nemocnici stovky zranených pacientov a "ďalší prichádzajú každú minútu". Lekári pacientom "zošívali zranenia na podlahe", dodala zdravotnícka agentúra OSN.



Operačné sály nefungujú pre nedostatok kyslíka a zásob a podľa tímu WHO ide o "nemocnicu, ktorá potrebuje resuscitáciu".



Palestínski militanti z hnutia Hamas vpadli 7. októbra z Pásma Gazy do Izraela a zabili tam približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Izraelská armáda následne spustila masívnu odvetnú operáciu, ktorá spôsobila rozsiahle materiálne škody a vyžiadala si približne 18.800 obetí.