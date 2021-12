WHO: Výrobca Sputnika V by mal údaje o vakcíne dodať do konca decembra

Ženeva 21. decembra (TASR) - Výrobca ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V by mal Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) do konca decembra odovzdať najnovšie údaje z klinických testov. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa WHO. Vo februári by zariadenie na výrobu vakcíny Sputnik V mala navštíviť delegácia WHO.



Vakcínu Sputnik V vyvinul Gamalejov vedecko-výskumný inštitút v Moskve. Ruské úrady ju schválili na použitie v auguste 2020. WHO a ani Európska lieková agentúra (EMA) ju však ešte neodobrili.



Tento časový harmonogram pre poskytnutie údajov i návštevy expertov oznámil v pondelok Riaditeľ WHO pre oblasť regulácie Rogério Gaspar.



Vyjadril presvedčenie, že Gamalejov inštitút časť údajov poskytne na konci decembra a druhú časť do konca januára.



WHO minulý rok schválila na núdzové použitie deväť vakcín, pripomína Reuters. Organizácia pri tom posudzuje kvalitu, bezpečnosť a účinnosť očkovacích látok. Takéto schválenie je potrebné na distribúciu dávok vakcín do chudobnejších krajín sveta prostredníctvom programu COVAX.