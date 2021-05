WHO: Vyšetrovanie pôvodu koronavírusu je otrávené politikou

Ženeva 28. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok upozornila, že snahy odhaliť pôvod pandémie koronavírusu brzdí politika, a vyhlásila, že vedci potrebujú priestor na prácu pri riešení tejto záhady. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Žiadame, aby sa veda oddelila od politiky a aby ste nás nechali hľadať odpovede v korektnej, pozitívnej atmosfére," povedal pred novinármi šéf programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan.



"Celý tento proces je otrávený politikou," upozornil.



WHO, zdravotnícka agentúra OSN, je pod čoraz väčším tlakom, aby podnikla nové, hĺbkovejšie vyšetrovanie, odkiaľ ochorenie COVID-19 pochádza, ale zatiaľ nie je stanovený časový rámec pre ďalšiu fázu vyšetrovania.



Prezident USA Joe Biden tento týždeň nariadil americkým tajným službám, aby vyšetrili, či sa koronavírus objavil v Číne zo zvieracieho zdroja, alebo nešťastnou náhodou unikol z laboratória.



Tento Bidenov krok naznačuje silnejúcu netrpezlivosť z čakania na závery vyšetrovania WHO, ako sa pandémia, ktorá po celom svete zabila vyše 3,5 milióna ľudí, začala.



Na prebiehajúcom stretnutí členských štátov WHO takisto krajiny Európskej únie a celý rad ďalších účastníkov naliehali, aby boli nasledujúce kroky organizácie pri odhaľovaní záhady jasné a zrozumiteľné, pretože je to životne dôležité pre odvrátenie budúcich pandémií.