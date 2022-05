WHO vyšetruje súvislosť záhadnej hepatitídy s adenovírusom a covidom

Ženeva 11. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyšetruje, či záhadná forma hepatitídy u detí súvisí s adenovírusom a ochorením COVID-19. V utorok zároveň potvrdila už 348 pravdepodobných prípadov choroby. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Výskyt hepatitídy neznámeho pôvodu zaznamenali už v 20 krajinách, pričom ďalších 13 krajín, z ktorých hlásia dohromady 70 potenciálnych prípadov, čaká na výsledky testov.



"V priebehu minulého týždňa sme sa vo vyšetrovaní a formovaní možných hypotéz posunuli vpred," uviedla Philippa Easterbrooková z WHO. Dodala, že v Británii, kde doteraz potvrdili 160 prípadov ochorenia, sa vyšetrovatelia zameriavajú na genetiku postihnutých detí, ich imunitnú odpoveď, vírusy a iné epidemiologické štúdie. Aj americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v piatok oznámilo, že vyšetruje 109 prípadov záhadnej formy hepatitídy u detí.



Podľa Eastbrookovej by už budúci týždeň mohlo byť jasnejšie, či je prítomnosť adenovírusu u detí trpiacich neznámou hepatitídou náhodná, alebo medzi nimi existuje kauzálne prepojenie. Laboratórne štúdie totiž vo vzorkách pečene neobjavili žiadne typické znaky poukazujúce na adenovírusy či zápal pečene.



Adenovírusy sa šíria kvapôčkovou infekciou. Môžu spôsobiť dýchacie problémy, zápal spojiviek či tráviace ťažkosti.



WHO prvýkrát informovala o záhadnej hepatitíde v apríli, keď sa v Škótsku vyskytlo desať prípadov u detí mladších ako desať rokov.