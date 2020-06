WHO vyšle do Číny tím s cieľom vyšetriť pôvod koronavírusu

Ženeva 29. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyšle na budúci týždeň do Číny svoj tím s cieľom vyšetriť pôvod nového koronavírusu SARS-CoV-2. Informoval o tom v pondelok riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého citovali agentúry Reuters a AFP.



"Poznať pôvod vírusu je veľmi, veľmi dôležité," povedal a vyjadril nádej, že vyslaný tím pomôže pochopiť, ako sa vírus začal šíriť.



Vyšetrovanie pôvodu vírusu žiadajú Spojené štáty, ktoré patria k najväčším kritikom WHO, pripomína Reuters.



Americký prezident Donald Trump nedávno vyhlásil, že pristupuje k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a WHO, ktorá podľa neho zlyhala v boji proti počiatočnému šíreniu koronavírusového ochorenia COVID-19. Už predtým Trump pozastavil financovanie tejto organizácie a obvinil ju, že je "bábkou" v rukách Číny.



Trump a americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo naznačili, že vírus môže mať pôvod v čínskom laboratóriu. Pre svoje tvrdenia však neposkytli žiadne dôkazy a Čína tieto tvrdenia dôrazne odmietla.



WHO v pondelok takisto vyhlásila, že šesť mesiacov od prepuknutia nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 je pandémia stále ešte ďaleko od ukončenia. To najhoršie podľa WHO "ešte len príde", uviedla agentúra AFP.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnej tlačovej konferencii povedal, že pred šiestimi mesiacmi si nikto ani nedokázal predstaviť chaos spôsobený novým vírusom, ktorý zasiahol náš svet a životy.



"Všetci však chceme, aby sa to už skončilo. Všetci chceme, aby naše životy pokračovali," povedal. Dodal však, že krutá realita - s aktuálnym celosvetovým počtom desať miliónov nakazených a pol milióna úmrtí - sa k svojmu koncu ešte ani zďaleka nepribližuje.



"Aj keď mnohé krajiny dosiahli istý pokrok, celosvetovo pandémia ešte len naberá rýchlosť," povedal a v súvislosti s nasledujúcimi mesiacmi zdôraznil potrebu húževnatosti, trpezlivosti, pokory a štedrosti.



"Stratili sme už veľa - nemôžeme však stratiť nádej," povedal. Pandémia podľa šéfa WHO ukázala tú najlepšiu i najhoršiu stránku ľudstva: dobrotu a solidaritu, ale aj dezinformácie a politizovanie celej záležitosti.