WHO: Vývoj pandémie v Európe sa po uvoľnení opatrení zhoršil

Kodaň 25. júna (TASR) - Európa zaznamenala prudký nárast prípadov ochorenia COVID-19, odkedy v jednotlivých krajinách začalo dochádzať k uvoľňovaniu epidemiologických opatrení. Uviedla to vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



"Počas uplynulých dní sme v Európe po niekoľkých týždňoch opäť zaznamenali zvýšenie týždenného počtu prípadov ochorenia COVID-19," oznámil šéf sekcie WHO pre Európu Hans Kluge, ktorého citovala agentúra AFP.



Podľa Klugeho až 30 krajín zaznamenalo počas posledných dvoch týždňov nárast nových prípadov a v 11 z nich zrýchlenie prenosu nákazy predznamenáva nástup druhej vlne pandémie.



"Ak na túto situáciu dostatočne nezareagujeme, zdravotnícke systémy sa opäť dostanú na pokraj kolapsu," dodal.



Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa sa na celom svete ochorením COVID-19 doposiaľ nakazilo 9.440.535 ľudí a 482.923 tomuto ochoreniu podľahlo. Viac ako polovicu z celkového počtu infikovaných evidujú v Európe a Spojených štátoch. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však varuje, že skutočný počet infikovaných je oveľa vyšší, pretože v niektorých krajinách sú testovaní len pacienti s najvážnejším priebehom ochorenia.