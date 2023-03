WHO vyzvala krajiny, aby sa podelili s informáciami o pôvode COVID-19

Ženeva 4. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval všetky krajiny, aby sa podelili o informácie, ktoré majú o pôvode ochorenia COVID-19. Urobil tak po vyhlásení amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), podľa ktorého koronavírus unikol z laboratória v čínskom Wu-chane. V sobotu to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.



"Ak nejaká krajina disponuje informáciami o pôvode pandémie, je potrebné, aby sa so svojimi zisteniami podelila s WHO a medzinárodným vedeckým spoločenstvom," vyhlásil Ghebreyesus.



Riaditeľ FBI Christopher Wray pre americkú televíziu Fox News povedal, že "FBI už nejaký čas usudzuje, že za vznikom pandémie je s najväčšou pravdepodobnosťou možný laboratórny incident vo Wu-chane". Práve v tomto čínskom meste sa v roku 2019 koronavírus prvýkrát vyskytol.



Wray však dodal, že v tejto súvislosti stále prebieha vyšetrovanie a v súčasnosti tak nemôže poskytnúť "celý rad bližších informácií, ktoré sú tajné".



Peking tieto tvrdenia poprel, pričom hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že vyšetrovanie pôvodu koronavírusu by malo byť vedeckou záležitosťou a nemalo by sa "politizovať".



Šéf WHO však zdôraznil, že nechce nijakým spôsobom hádzať na niekoho vinu, ale "lepšie porozumieť, ako pandémia koronavírusu vznikla a ako by sa podobným pandémiám a epidémiám v budúcnosti dalo predchádzať".



"WHO naďalej vyzýva Čínu, aby informácie zdieľala transparentne, zabezpečila vyšetrovanie a podelila sa o jeho výsledky. Dovtedy nemôžeme vylúčiť žiadnu hypotézu o pôvode koronavírusu," povedal Ghebreyesus.