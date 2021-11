WHO vyzvala krajiny na celom svete, aby nerušili lety z Afriky

Brazzavile/Johannesburg 28. novembra (TASR) - Riaditeľka africkej pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyzvala v nedeľu krajiny na celom svete, aby nezavádzali cestovné obmedzenia v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusového variantu omikron. S podobným apelom vystúpil aj prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa, informovala agentúra AFP.



"V situácii, keď bol variant omikron zistený už v rôznych častiach sveta je zavádzanie zákazov cestovania, ktoré postihujú Afriku, útokom proti globálnej solidarite," uviedla vo vyhlásení riaditeľka WHO pre africký región Matshidiso Moetiová, lekárka a expertka na verejné zdravie z juhoafrickej Botswany.



Zdôraznila, že akékoľvek reštrikcie by mali byť založené na vedeckých poznatkoch a nemali by zbytočne a neprimerane zaťažovať životy ľudí, ako sa podľa nej deje v prípade cestovných zákazov, ktoré v najlepšom prípade šírenie vírusu len mierne spomalia. Takéto obmedzenia prijali v posledných dňoch už desiatky krajín po celom svete.



Prezident JAR Cyril Ramaphosa apeloval na krajiny sveta, aby "urýchlene" zrušili "nespravodlivé" a "vedecky nepodložené" zákazy cestovania, ktoré prijali v posledných dňoch v reakcii na šírenie nového, potenciálne nákazlivejšieho variantu omikron, ktorý bol prvýkrát detegovaný práve v Juhoafrickej republike.



"Vyzývame všetky štáty, ktoré zaviedli zákazy cestovania voči našej krajine a našim bratským juhoafrickým krajinám, nech ich urgentne zrušia, aby ešte viac nepoškodili naše ekonomiky," uviedol Ramaphosa vo svojom prvom vystúpení od minulotýždňového oznámenia o objavení nového variantu omikron.



Zakazovanie cestovania nie je podľa prezidenta JAR v súlade s vedeckými poznatkami. "Jediné, čo cestovné zákazy dosiahli, je ďalšie poškodenie ekonomík postihnutých krajín, čo oslabí ich schopnosť čeliť pandémii a zvládnuť jej dôsledky," vyhlásil Ramaphosa, podľa ktorého zostáva najistejšou zbraňou v boji proti koronavírusu očkovanie, a to aj po objavení nového variantu omikron.



Odborníci po celom svete zatiaľ vyhodnocujú riziká spojené s omikronom, ktorý disponuje mimoriadne veľkým počtom mutácií. Niektoré indície naznačujú, že by mohol byť infekčnejší než predchádzajúce varianty. Niektorí lekári však z JAR však uvádzajú, že ľudia nakazení omikronom, ktorý netrpia inými ochoreniami, majú len mierne symptómy. Obávajú sa však komplikácií u starších a neočkovaných osôb.