WHO vyzvala Európanov, aby mali na rodinných stretnutiach rúško

Ženeva 16. decembra (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia v stredu vyzvala ľudí v Európe, aby na rodinných stretnutiach počas Vianoc mali na tvárach rúška. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. WHO takisto varovala pred vysokým rizikom, že začiatkom roka 2021 nákaza koronavírusom znovu zosilnie.



„Existuje riziko, že v prvých týždňoch a mesiacoch roka 2021 nastane ďalšie zosilnenie nákazy a my musíme pracovať spoločne, ak tomu máme úspešne zabrániť," uviedla organizácia vo vyhlásení.



WHO dodala, že ak sa aj zdá nosenie rúšok v prítomnosti rodinných príslušníkov nevhodné, výrazne tým prispejeme k tomu, že každý bude v bezpečí a zdravý.