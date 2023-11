WHO vyzvala na bezpečný prístup pomoci do nemocníc v Gaze

Ženeva 3. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala vo štvrtok na bezpečnostné záruky pre dodávky lekárskej a humanitárnej pomoci pre nemocnice v Gaze, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Výkonný riaditeľ núdzového programu WHO Mike Ryan vo štvrtok v Ženeve upozornil, že preprava dodávok pomoci je na palestínskom území marená bojujúcimi stranami a je takmer nemožné získať pre ne bezpečnostné garancie.



"Je mi zle z toho, keď počúvam všetky tie uistenia, ktoré pre ľudí v teréne, s ktorými spolupracujeme, v skutočnosti vôbec neexistujú," podotkol. Ako zároveň dodal, WHO nemá vedomosť o žiadnych základniach palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré by sa mali nachádzať v nemocniciach v Gaze.



Aj keď je WHO v úzkom kontakte s lekárskym personálom v teréne, čo sa deje pod týmito klinikami, o tom svetová organizácia nemá informácie, pripustil podľa DPA Ryan.



Ak by mali byť nemocnice v Gaze na požiadavku Izraela evakuované, Izrael ako okupačná moc by musel zariadiť bezpečný prevoz pacientov do alternatívnych zariadení v spolupráci so zodpovednými zdravotníckym orgánom, zdôraznil ďalej Ryan.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus medzitým vyzval na prímerie v Gaze a uviedol, že od vypuknutia konfliktu vyvolaného útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra sa terčom útokov na palestínskych územiach stalo 218 zdravotníckych zariadení a personálu.



"Situácia v Gaze je neopísateľná. Nemocnice plné zranených, preplnené márnice, lekári vykonávajúci operácie bez anestézie, tisícky ľudí hľadajúcich útočisko pred bombardovaním, rodiny napchaté v preplnených školách, zúfalo potrebujúce potraviny a vodu, preplnené toalety, šíriaca sa hrozba vypuknutia ochorení. A všade strach, smrť, ničenie, straty," uviedol Tedros.