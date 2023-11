WHO vyzvala na evakuáciu nemocnice Šifá v Gaze

Ženeva 19. novembra (TASR) - Hodnotiaca komisia vyslaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) skonštatovala, že nemocnica Šifá v Pásme Gazy je "zónou smrti" a vyzvala na jej úplnú evakuáciu. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.



"WHO a partneri urýchlene pripravujú plány na okamžitú evakuáciu zostávajúcich pacientov, personálu a ich rodín," uviedla organizácia vo svojom vyhlásení. V nemocnici Šifá podľa nej zostalo 291 pacientov vrátane 32 detí v extrémne kritickom stave a 25 zdravotníkov.



WHO do nemocnice v sobotu vyslala tím OSN zložený z odborníkov na verejné zdravie, logistikov a bezpečnostných pracovníkov z rôznych agentúr na "veľmi rizikovú" misiu.



Hodnotiaci tím prišiel do Šifá po tom, čo izraelská armáda nariadila evakuáciu približne 2500 vysídlených osôb, ktoré sa ukrývali v areáli nemocnice.



Z dôvodu bezpečnosti mohol stráviť v nemocnici len jednu hodinu. Následne nemocnicu označil za "zónu smrti" a situáciu v nej za "zúfalú".



Na mieste boli podľa neho viditeľné stopy po ostreľovaní. Pri vchode do nemocnice sa nachádzal masový hrob, kde bolo pochovaných viac ako 80 ľudí.



"Nedostatok čistej vody, paliva, liekov, potravín a ďalšej nevyhnutnej pomoci počas šiestich týždňov spôsobil, že najväčšia a najmodernejšia nemocnica v Gaze v podstate prestala fungovať ako zdravotnícke zariadenie," uviedla svetová organizácia s tým, že chodby a areál nemocnice boli plné zdravotníckeho i zmesového odpadu, čo zvyšovalo riziko infekcie.



Podľa WHO pôjdu do nemocnice v priebehu nasledujúcich 24-72 hodín ďalšie misie, ktoré pomôžu premiestniť pacientov do Násirovej a Európskej nemocnice v južnej časti Pásma Gazy.



Nemocnica Šifá je najväčšia v Gaze a pre podozrenia, že sa pod ňou nachádzajú úkryty Hamasu, sa stala ohniskom vojny medzi Izraelom a týmto militantným hnutím.



Podľa piatkového vyhlásenia izraelského premiéra Netanjahua armáda objavila v podzemí nemocnice veliteľské centrum Hamasu. Militanti podľa neho z nemocnice utiekli pred príchodom vojakov, ktorí tam našli aj zbrane a bomby. Hamas to popiera.