WHO radí posilniť opatrenia proti šíreniu nového kmeňa koronavírusu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Kodaň 20. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala v nedeľu svojich európskych členov na posilnenie opatrení v súvislosti s novým, nákazlivejším kmeňom koronavírusu, ktorý sa šíri v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom agentúra AFP.Mimo Británie bolo podľa WHO hlásených deväť prípadov nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2 v Dánsku, jeden prípad v Holandsku a ďalší v Austrálii.uviedla hovorkyňa európskej sekcie WHO.Niektoré európske krajiny vrátane Holandska, Belgicka, Talianska a Rakúska v nedeľu oznámili, že pozastavujú letecké či vlakové spojenia s Britániou. Rovnaké opatrenia zvažujú zaviesť Nemecko a Francúzsko.Rakúsko vyhlásilo, že pozastaví lety z Veľkej Británie, ďalšie podrobnosti však neboli bezprostredne známe, uviedla rakúska tlačová agentúra APA. Česká republika v súvislosti so šírením nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2 od nedele zaviedla povinnú desaťdňovú domácu karanténu pre ľudí, ktorý počas posledných 14 dní strávili v Spojenom kráľovstve aspoň 24 hodín, píše spravodajský portál iDNES.cz.Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Nariadil preto od nedele nové obmedzenia pre Londýn a juhovýchodnú časť Anglicka s tým, žeminimálne do 30. decembra.Britský minister zdravotníctva Matt Hancock v nedeľu vyhlásil, že prísny lockdown v Londýne a juhovýchodnej časti Anglicka zaviedla vláda počas Vianoc preto, lebo nový kmeň koronavírusu, ktorý sa tam šíri, sa vymkol spod kontroly.Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.